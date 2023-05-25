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В Кремле назвали Союзное государство более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС

Алексей Курильченко
10:38 25.05.2023
Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Казахстана о разных уровнях интеграции в евразийском объединении.
В Кремле назвали Союзное государство более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Союзное государство России и Белоруссии является более продвинутой кооперацией, чем Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о разных уровнях интеграции в рамках евразийского объединения.

«Он (Токаев. - Прим. ред.) назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия - Беларусь на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС», - заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия должна рассмотреть возможность обеспечить Белоруссию гарантиями безопасности. Это нужно сделать в контексте того, что Белоруссия является союзником и страной, с которой РФ находится в наиболее продвинутой форме интеграции.

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