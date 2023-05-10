Песков заявил, что атакой на Кремль Украина фактически приравняла себя к странам-спонсорам терроризма

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Украина фактически приравняла себя к государствам-спонсорам терроризма посредством атаки на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам - спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с сербским телеканалом ATV.

Песков также назвал украинскую атаку возмутительным шагом и подчеркнул, что такой шаг можно расценивать в качестве попытки теракта против президента России Владимира Путина.

Напомним, украинские националисты попытались совершить атаку Кремля при помощи беспилотников ночью 3 мая. Владимир Путин не пострадал, он тогда не находился в Кремле. В пресс-службе президента добавили, что Российская Федерация оставляет за собой право на ответные меры.