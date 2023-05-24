В Кремле заявили, что России не нужна заморозка конфликта на Украине

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Украинский конфликт требует разрешения, его заморозка исключена и не выгодна России, как и всему миру. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидеров ФРГ и Великобритании о том, что мирное урегулирование украинского кризиса не означает замораживание конфликта.

«Россия солидарна», - заявил Песков о согласии с мнением западных политиков о необходимости разрешения украинского кризиса.

При этом в Кремле подчеркнули, что Россия нацелена на достижение своих целей в зоне конфликта, в том числе обеспечение гарантированной безопасности в регионе, и готова использовать для этого все доступные способы, от СВО до дипломатии.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва упрекнул Совбез ООН в отсутствии силы воли для проведения переговоров между Россией и Украиной для недопущения конфликта. И отметил, что Бразилия готова взять на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса, но президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал приглашение Лулы да Силвы провести двустороннюю встречу в Хиросиме на полях саммита G7.