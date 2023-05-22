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Выступление Зеленского на саммите G7 не повлияло на позицию президента Бразилии по Украине

Ирина Елагина
06:40 22.05.2023
Бразильский лидер рассказал, что президент Украины проигнорировал его предложение о встрече на полях саммита в Хиросиме.
Выступление Зеленского на саммите G7 не повлияло на позицию президента Бразилии по Украине
© Фото: IMAGO, Janine Schmitz, photothek.d, GlobalLookPress
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Речь президента Украины Владимира Зеленского на расширенном заседании саммита G7 не отразилось на позиции бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, считающего, что Россия остается гарантом долгосрочного мира, и нужно помочь Москве и Киеву возобновить диалог. Роль посредника в переговорном процессе могла бы взять на себя Бразилия.

Свою позицию глава Бразилии озвучил на пресс-конференции в Хиросиме.

 «Моя позиция осталась прежней», - приводит ТАСС заявление бразильского лидера.

Он отметил, что внимательно выслушал выступление Зеленского в Хиросиме и напомнил, что был готов к двусторонней встрече с президентом Украины, но тот проигнорировал его предложение.

«Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15:15  у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале», - рассказал Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что Зеленский не пришел на церемонию возложения цветов лидерами «большой семерки» в мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы в Парке мира.

Напомним, что с 19 мая в Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7, в МИД РФ эту встречу назвали «инкубатором» инициатив, подрывающих мировую стабильность и направленных на дальнейшее обострение международных отношений.

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