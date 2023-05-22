Выступление Зеленского на саммите G7 не повлияло на позицию президента Бразилии по Украине

Бразильский лидер рассказал, что президент Украины проигнорировал его предложение о встрече на полях саммита в Хиросиме.

© Фото: IMAGO, Janine Schmitz, photothek.d, GlobalLookPress

Речь президента Украины Владимира Зеленского на расширенном заседании саммита G7 не отразилось на позиции бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, считающего, что Россия остается гарантом долгосрочного мира, и нужно помочь Москве и Киеву возобновить диалог. Роль посредника в переговорном процессе могла бы взять на себя Бразилия.

Свою позицию глава Бразилии озвучил на пресс-конференции в Хиросиме.

«Моя позиция осталась прежней», - приводит ТАСС заявление бразильского лидера.

Он отметил, что внимательно выслушал выступление Зеленского в Хиросиме и напомнил, что был готов к двусторонней встрече с президентом Украины, но тот проигнорировал его предложение.

«Может быть, у него была встреча поважнее. Не знаю, но факт остается фактом: в 15:15 у нас была назначена встреча с ним в этом самом зале», - рассказал Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что Зеленский не пришел на церемонию возложения цветов лидерами «большой семерки» в мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы в Парке мира.

Напомним, что с 19 мая в Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7, в МИД РФ эту встречу назвали «инкубатором» инициатив, подрывающих мировую стабильность и направленных на дальнейшее обострение международных отношений.