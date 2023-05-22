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Лула да Силва упрекнул СБ ООН в неспособности решить конфликт между Россией и Украиной

Марина Крижановская
05:51 22.05.2023
Вместе с тем лидер Бразилии выразил мнение, что наличие сильного института в мире помогло бы и решению вопросам с климатом.
Лула да Силва упрекнул СБ ООН в неспособности решить конфликт между Россией и Украиной
© Фото: Manuel Cortina Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Совет Безопасности ООН. Он считает, что мировому сообществу нужно имеющее вес и силу для принятия решений институциональное учреждение.

Он выразил уверенность, что Совбезу ООН не хватило сил для проведения переговоров между Россией и Украиной с целью недопущения конфликта. Также президент Бразилии считает, что вес такого института необходим и в решениях вопросов, связанных с климатом. Об этом он написал в своем блоге.

«Если бы у Совета Безопасности ООН хватило сил вести переговоры, возможно, у нас не было бы войны между Украиной и Россией. Нужен серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И в вопросе климата это также важно», - заявил Да Силва.

Немногим ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва отказался от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7. В частности, указано, что он отклонил предложение главы Франции Эмманюэля Макрона. Бразильский лидер предположил, что Зеленский мог быть расстроен этим фактом.

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