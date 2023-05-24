Евродепутат Берк заявил, что Германия и Евросоюз не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»
ЕС и Германия не намерены ремонтировать газопровод.
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Германия и Евросоюз не допустят расследования взрывов на «Северных потоках», так как страны не собираются проводить расследование диверсий.
«Власти Германии и ЕС в целом не допустят проведения расследования касательно диверсий, поскольку они не намерены ремонтировать трубопроводы», - цитируют «Известия» слова депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека.
Бек добавил, что Германия не всегда может принимать решения самостоятельно, так как имеет ряд обязательств перед Америкой и ограничена в действиях со стороны НАТО и ЕС.
Ранее в ФРГ заявляли, что личности диверсантов, совершивших взрывы на «Северных потоках», пока не известны.
А журналист Сеймур Херш рассказал, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП.