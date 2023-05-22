В ФРГ заявили, что пока неизвестны виновники теракта на «Северных потоках»

Генпрокуратура сообщила, что на данный момент однозначной и достоверной информации о виновниках нет.

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В Генеральной прокуратуре Германии сообщили о продолжении следствия по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как уточняется, пока однозначной и достоверной информации о виновниках происшествия нет.

«Личности виновных и их мотивы являются предметом продолжающегося расследования. В настоящее время нельзя выступить с однозначными заявлениями о том, было ли это осуществлено при контроле какого-либо государства», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Генпрокуратура ФРГ отмечает, что все имеющиеся улики отрабатываются, однако предоставить дополнительную информацию о ситуации невозможно.

Восстанавливать поврежденный участок газопровода Германия не планирует. Однако компания Wintershall Dea, являющаяся акционером «Северного потока», работает над обеспечением безопасности для экологии в районе аварии.