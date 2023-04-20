По словам президента России, все, кто будут препятствовать этому тренду, проиграют.

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Президент России Владимир Путин заявил, что тренд многополярности мира будет усиливаться, а все, кто этому препятствуют, неминуемо проиграют.

«Тренд, о котором вы сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна. Он будет только усиливаться. Те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать», - сказал глава государства на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Путин заявил, что для него это очевидно, как подъем солнца. Как утверждает президент, пытающиеся воспрепятствовать данному тренду, столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает. Он подчеркнул, что Россия идет своей дорогой и демонстрирует хорошие результаты.

Также на этой встрече Путин сказал, что муниципалитеты должны знать нужды и потребности семей участников специальной военной операции.