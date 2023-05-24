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Президент Республики Сербской Додик объявил о становлении многополярного мира

Анастасия Бобылева
15:45 24.05.2023
Президент Республики Сербской заявил, что конференция высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, подтверждает создание многополярного мира, где нет места предпочтению ценностей только одного государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил на вопросы журналистов на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он поделился мнением по поводу однополярности современного мира.

«На этой конференции подтверждается то, что уже известно: исчезает однополярный и создается многополярный мир, в котором несколько центров силы смогут установить баланс. Не выйдет так, что некая глобальная сила вмешается в какую-то часть мира и будет там делать что ей вздумается», - уверен он.

Додик отметил, что в конференции участвуют представители 111 стран и семи международных организаций. Он также поблагодарил российскую сторону за приглашение на встречу.

Президент Республики Сербской подчеркнул, что Запад игнорирует Республику Сербскую и не дает ей высказаться, в то время как Россия уважает ее суверенитет и всегда готова выслушать. Он отметил, что РФ серьезно относится к Дейтонским соглашениям и является их гарантом.

«Для русских это неоспоримый факт, в отличие от Запада, который на всех многосторонних уровнях пытается обнулить или унизить Республику Сербскую, не позволяя даже в вопросах, которые касаются Боснии и Герцеговины и самой Республики Сербской, говорить, позволяя только слушать», - считает президент.

По словам Милорада Додика, на конференции можно научиться новому и почувствовать себя «среди друзей».

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию. Он также пожелал, чтобы как можно скорее наступил мир.

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