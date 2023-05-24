Минобороны: корабль «Иван Хурс» ЧФ России уничтожил атаковавшие его катера ВСУ северо-восточнее пролива Босфор

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Корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Иван Хурс» уничтожил атаковавшие его беспилотные катера северо-восточнее пролива Босфор, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Инцидент произошел сегодня в 5 часов 30 минут. Три беспилотника атаковали корабль, который выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции, сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков подчеркнул, что защита газопроводов осуществляется после терактов на «Северных потоках».

Также представитель Минобороны сообщил о суточных потерях противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. По словам Конашенкова, убиты и ранены до 125 человек, также есть потери в военной технике. В частности, уничтожена буксируемая гаубица «Мста-Б». Кроме того, силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.