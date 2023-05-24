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МО РФ: ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 125 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

16:59 24.05.2023
В результате удара противник потерял около 125 боевиков убитыми и ранеными, а также три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress
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Российская артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация группировки «Восток» нанесли удары по подразделениям украинских боевиков в районах Угледара и Шевченко Донецкой Народной Республики, а также в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Марфополь и Каменское Запорожской области. О результатах удара сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, противник понес значительные потери: около 125 боевиков убитыми и ранеными, а также три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Также Конашенков сообщил, что под Авдеевкой был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады украинских националистов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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