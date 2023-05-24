Польский генерал Скшипчак заявил, что Запад готовит переворот в Белоруссии
Польша стала плацдармом для вооруженного захвата власти в Белоруссии и поддержит переворот войсковой операцией. Об этом заявил экс-замминистра Национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, говоря, что Запад готовит переворот в Белоруссии.
«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет», - приводит РИА Новости слова генерала Скшипчака.
По словам авторитетного польского военного, государственный переворот в Минске планируется совершить с участием армейских подразделений.
«Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», - подчеркнул эксперт.
Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно высказывал опасения об угрозе западной экспансии в связи со стягиванием войск у западной границы страны и угрозы поставок оружия из Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Польше началась подготовка украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16.