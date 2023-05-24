Польский генерал Скшипчак заявил, что Запад готовит переворот в Белоруссии

По данным военного эксперта, речь идет о захвате власти с помощью войсковой операции.

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Польша стала плацдармом для вооруженного захвата власти в Белоруссии и поддержит переворот войсковой операцией. Об этом заявил экс-замминистра Национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак, говоря, что Запад готовит переворот в Белоруссии.

«Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет», - приводит РИА Новости слова генерала Скшипчака.

По словам авторитетного польского военного, государственный переворот в Минске планируется совершить с участием армейских подразделений.

«Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно высказывал опасения об угрозе западной экспансии в связи со стягиванием войск у западной границы страны и угрозы поставок оружия из Украины.



Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Польше началась подготовка украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16.