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Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в Польше начали подготовку украинских пилотов на F-16

Ирина Елагина
11:11 23.05.2023
Кроме Польши, еще ряд стран - членов НАТО также готовят украинских пилотов к полетам на американских истребителях.
Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в Польше начали подготовку украинских пилотов на F-16
© Фото: imago-images, Globallookpress
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В НАТО с оптимизмом смотрят на перспективы обучения украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что несколько стран - членов НАТО приступили к подготовке украинских пилотов.

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах», - приводит РИА Новости слова Борреля.

Он уточнил, что тренировочные занятия с летчиками начались в «ряде стран», и в качестве примера назвал Польшу.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что по просьбе Зеленского США и союзники начнут тренировать украинских пилотов и предоставят истребители F-16 для укрепления ВВС Украины.

Среди союзников по НАТО нет единого мнения о поставках F-16 киевскому режиму. Так, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что еще рано принимать решение о передаче Украине F-16, а тема подготовки украинских пилотов на этих истребителях преждевременна

Боррель считает, что с поставками F-16 будет так же, как и с танками, решение о поставках которых долгое время блокировала Германия, но «в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит».

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