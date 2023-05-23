Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в Польше начали подготовку украинских пилотов на F-16
В НАТО с оптимизмом смотрят на перспективы обучения украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что несколько стран - членов НАТО приступили к подготовке украинских пилотов.
«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах», - приводит РИА Новости слова Борреля.
Он уточнил, что тренировочные занятия с летчиками начались в «ряде стран», и в качестве примера назвал Польшу.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что по просьбе Зеленского США и союзники начнут тренировать украинских пилотов и предоставят истребители F-16 для укрепления ВВС Украины.
Среди союзников по НАТО нет единого мнения о поставках F-16 киевскому режиму. Так, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что еще рано принимать решение о передаче Украине F-16, а тема подготовки украинских пилотов на этих истребителях преждевременна.
Боррель считает, что с поставками F-16 будет так же, как и с танками, решение о поставках которых долгое время блокировала Германия, но «в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит».