Лукашенко призвал укреплять границы Союзного государства для остановки потока оружия с Украины

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Эффективная система обороны создана в Союзном государстве, в рамках нее успешно действует региональная группировка войск. Об этом на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО», - сообщил он.

По словам Лукашенко, шаги, предпринятые для укрепления пограничной безопасности, позволят значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, наркотрафика, потоков миграции и контрабанды.

«Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие. В Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта», - заявил белорусский лидер.

В Кремле в эти минуты проходит заседание ВГС Союзного государства. Накануне президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели отдельную встречу. Как заявил глава Белоруссии, на ней, в частности, обсуждались вопросы обороны и безопасности.