Шойгу заявил, что в ходе КТО в Белгородской области ликвидировано более 70 украинских боевиков

Министр обороны заверил, что в дальнейшем ВС РФ будут предельно жестко реагировать на подобные действия украинских боевиков.

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В ходе контртеррористической операции в Белогородкой области российские подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа при поддержке авиации и артиллерии ликвидировали более 70 украинских боевиков. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии оборонного ведомства.

«Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», - заявил Шойгу.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского района Белгородской области вошла украинская диверсионно-разведывательная группа. Она была оснащена, в том числе, западным оружием и техников. Во время вторжения на территории региона действовал режим контртеррористической операции. В результате действий российских войск группировка противника была полностью уничтожена.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов