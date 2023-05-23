МО РФ: потерпевший поражение в Артемовске киевский режим перешел к терактам против мирного населения

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После поражения в Артемовске киевский режим перешел к терактам против мирного населения России в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он сообщил, что 22 мая после артобстрелов международного пункта пропуска «Грайворон» и других гражданских объектов Грайворонского района на территорию региона вторглось подразделение украинского нацформирования. Подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа, при поддержке авиации и артиллерии, заблокировали и разгромили террористов.

Остатки националистов были отброшены на Украину, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения. В результате отряды противника были полностью ликвидированы. Было уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Ранее президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции. По словам главы региона, ситуация остается напряженной, и местные власти не рекомендуют пока жителям возвращаться в свои дома, так как это небезопасно.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов