Белгородский губернатор Гладков рассказал, как проходит зачистка в Грайворонском округе

Вячеслав Гладков поделился оперативной информацией о контртеррористической операции в пограничных районах Белгородской области.

© Видео: t.me.vvgladkov © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В Грайворонском округе Белгородской области подразделения Минобороны и других силовых ведомств продолжают зачистку территории. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поделился новостями о контртеррористической операции в своем Telegram-канале.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции», - рассказал белгородский губернатор.

По словам главы региона, ситуация остается напряженной, и местные власти не рекомендуют пока жителям возвращаться в свои дома, так как это небезопасно.

«Но возвращаться пока в свои дома пока не стоит. Мы сразу сообщим, когда будет безопасно», - отметил Гладков.

Губернатор рассказал, что происходит в населенных пунктах на территории Грайворонского округа.

«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», - заявил Гладков.

По информации на утро 23 мая, погибших среди мирных граждан нет.

Ранее сообщалось о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции с 22 мая из-за попытке прорыва украинской диверсионной группы.