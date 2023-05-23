Белгородский губернатор Гладков рассказал, как проходит зачистка в Грайворонском округе
В Грайворонском округе Белгородской области подразделения Минобороны и других силовых ведомств продолжают зачистку территории. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков поделился новостями о контртеррористической операции в своем Telegram-канале.
«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции», - рассказал белгородский губернатор.
По словам главы региона, ситуация остается напряженной, и местные власти не рекомендуют пока жителям возвращаться в свои дома, так как это небезопасно.
«Но возвращаться пока в свои дома пока не стоит. Мы сразу сообщим, когда будет безопасно», - отметил Гладков.
Губернатор рассказал, что происходит в населенных пунктах на территории Грайворонского округа.
«Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», - заявил Гладков.
По информации на утро 23 мая, погибших среди мирных граждан нет.
Ранее сообщалось о введении в Белгородской области режима контртеррористической операции с 22 мая из-за попытке прорыва украинской диверсионной группы.