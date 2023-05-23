МО РФ: в ходе операции в Белгородской области нацформирования были заблокированы и разгромлены

Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, добавили в Минобороны.

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В ходе контртеррористической операции в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, заявило Минобороны России.

В оборонном ведомстве напомнили, что вчера диверсанты проникли на российскую территорию.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», - говорится в сообщении.

Оставшихся боевиков отбросили из Белгородской области на украинскую территорию. Было уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В Минобороны подчеркнули, что Киев перешел к терактам в Белгородской области после поражения в Артемовске.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили о диверсантах в Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что на Донецком направлении украинская сторона понесла потери. Так, суточные потери противника на этом направлении в живой силе составили до 375 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.