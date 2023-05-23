МО РФ: в ходе операции в Белгородской области нацформирования были заблокированы и разгромлены
В ходе контртеррористической операции в Белгородской области украинские нацформирования были заблокированы и разгромлены, заявило Минобороны России.
В оборонном ведомстве напомнили, что вчера диверсанты проникли на российскую территорию.
«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», - говорится в сообщении.
Оставшихся боевиков отбросили из Белгородской области на украинскую территорию. Было уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
В Минобороны подчеркнули, что Киев перешел к терактам в Белгородской области после поражения в Артемовске.
Ранее президенту РФ Владимиру Путину доложили о диверсантах в Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.
Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что на Донецком направлении украинская сторона понесла потери. Так, суточные потери противника на этом направлении в живой силе составили до 375 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.