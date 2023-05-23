В Кремле призвали исходить из действий, а не из национальности напавшей на Белгородскую область ДРГ

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В вопросе нападения на Белгородскую область следует исходить из того, что это сделали украинские боевики и не акцентировать внимание на возможном присутствии в составе группы агрессоров этнических русских. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это украинские боевики, из Украины. На Украине живет много этнических русских. Все равно они являются украинскими боевиками. Из этого нужно исходить. Наши спецведомства будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение», - заявил Песков.

Ранее президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции. По словам главы региона, ситуация остается напряженной, и местные власти не рекомендуют пока жителям возвращаться в свои дома, так как это небезопасно.