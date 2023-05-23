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Китаевед Санакоев заявил, что визит Мишустина в Шанхай станет плацдармом для новых контактов

Алексей Курильченко
11:58 23.05.2023
Эксперт отметил, что обсуждаемые сейчас направления дадут старт для новой эпохи торгово-экономического развития между РФ и КНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Визит главы российского правительства Михаила Мишустина в Шанхай позволит установить контакты с новым премьер-министром Китая. В дальнейшем этот визит может дать старт дальнейшему развитию отношений двух стран и стать основой для регулярных встреч. Об этом «Звезде» заявил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

«Визит председательства правительства РФ в Китай - хорошая возможность для того, чтобы Мишустин, который в этом качестве первый раз в Китае, познакомиться с новым китайским премьером Ли Цянем, который работает с марта, и возобновить полноценную работу механизма регулярных встреч глав правительства», - заявил Санакоев.

Эксперт подчеркнул, что у РФ с Китаем самый беспрецедентный механизм взаимодействия на межправительственном уровне, какой только можно представить. У стран работает пять межправительственных комиссий - большая российско-китайская комиссия по подготовке регулярных встреч глав правительства, межправкомиссии по энергетике, инвестиционному сотрудничеству, по социальным и по приграничным вопросам, а также десятки подкомиссий по самым различным направлениям.

«Мы развиваем те договоренности, которые состоялись у глав государств в марте этого года, они однозначно самые позитивные, и, конечно, сигналы от властей до бизнеса надо передать, чтобы они тоже были уверены в полном взаимодействии, в котором РФ и Китай сегодня находятся, этому сегодня служит бизнес-форум. Направления, которые сегодня обсуждаются в Китае - старт для новой эпохи торгово-экономического развития между РФ и КНР», - заключил Санакоев.

Напомним, Мишустин находится в Китае в рамках рабочей поездки. Глава российского правительства примет участие в бизнес-форуме и проведет встречи с руководством Китайской Народной Республики. Также глава правительства посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской корпорации Sinopec.

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