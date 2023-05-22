Мишустин прилетел с визитом в Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином

Глава российского правительства также примет участие в бизнес-форуме в Шанхае.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в КНР. Там глава российского правительства примет участие в бизнес-форуме и проведет встречи с руководством Китайской Народной Республики.

На сайте правительства РФ сообщается, что Михаил Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме.

Глава российского кабмина также посетит Пекин, где он встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ранее Михаил Мишустин заявил о завершении строительства тысяч оборонительных сооружений у границы с Украиной.