Мишустин посетил Шанхайский институт нефтехимии

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Глава российского правительства Михаил Мишустин в рамках своего визита в Шанхай посетил Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской корпорации Sinopec. В ходе визита российскому премьеру продемонстрировали последние достижения компании в области нефтехимической промышленности. Мишустин отметил важность сотрудничества России и Китая в данной области.

«Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности», - отметил Мишустин в ходе визита.

Напомним, Мишустин находится в Китае в рамках рабочей поездки. Глава российского правительства примет участие в бизнес-форуме и проведет встречи с руководством Китайской Народной Республики.