В Дании заявили, что еще рано принимать решение о передаче Украине F-16

Глава МИД Дании Расмуссен заявил, что разговоры о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 преждевременны.

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Правительство Дании изучает возможность передачи Украине истребителей F-16, но никакого решения о поставках еще нет и говорить об этом преждевременно. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о подготовке украинских пилотов на самолетах F-16.

«Еще слишком рано принимать решение. Нет смысла обучать кого-то управлять самолетом, если вы заранее решили, что ему никогда не будет позволено летать на нем», - приводит ТАСС слова Расмуссена.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал преждевременным обсуждение членства Украины в НАТО, так как Киев не соответствует должным параметрам, и анонсировал дальнейшие поставки оружия в зону украинского конфликта, обещая оснастить Украину оружием западного производства.