США изменили отношение к поставкам истребителей F-16 Киеву

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США до сих пор отказывались от поставок Киеву истребителей, однако теперь резко переменили свою политику. Это можно считать свидетельством того, что другая техника уже не приносит желаемого результата. В таких условиях США идут навстречу требованиям украинского президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что это еще один шаг в сторону эскалации.

«Я встретился с Зеленским и сказал ему, что США и союзники начнут тренировать украинских пилотов, и в частности мы намерены предоставить истребители F-16, чтобы укрепить ВВС Украины», - заявил президент США Джо Байден.

Первой о начале подготовки украинских летчиков объявила Великобритания, сделав это еще во время недавнего визита туда украинского лидера. Пять дней назад о создании международной коалиции по поставкам истребителей вместе с Лондоном объявил и Амстердам. Планируется, что в нее войдут, кроме США, Бельгия и Дания. Однако в последней уже заявили, что этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Сами США не спешат передавать собственные F-16. Как пишет Military Watch Magazine, они опасаются, что в руках потенциального противника могут оказаться американские военные секреты.

Удары ракетами «Кинжал» по расположенным в Киеве комплексам Patriot разрушили миф о несокрушимости натовской системы ПВО. Кроме этого, на стороне России перевес в истребительной авиации и ракеты класса воздух-воздух, которые бьют на дальние расстояния.

Как и в случае с танками, передача Украине стоящих на вооружении европейских стран истребителей - альтернатива их утилизации. В первую очередь избавляться от F-16 будут страны, которые уже получили или только рассчитывают получить F-35. А еще это новые контракты для американского ОПК.

Как написал на прошлой неделе журналист Сеймур Херш, в ряде европейских стран устали от наплыва беженцев и экономических проблем и убеждают США отказаться от поддержки Украины.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.