В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США изменили отношение к поставкам истребителей F-16 Киеву

Константин Коковешников
Анастасия Бобылева
21:31 22.05.2023
Ранее Вашингтон отказывался передавать Украине истребители, однако теперь изменил свою политику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov
Читайте нас на:

США до сих пор отказывались от поставок Киеву истребителей, однако теперь резко переменили свою политику. Это можно считать свидетельством того, что другая техника уже не приносит желаемого результата. В таких условиях США идут навстречу требованиям украинского президента Владимира Зеленского, несмотря на то, что это еще один шаг в сторону эскалации.

«Я встретился с Зеленским и сказал ему, что США и союзники начнут тренировать украинских пилотов, и в частности мы намерены предоставить истребители F-16, чтобы укрепить ВВС Украины», - заявил президент США Джо Байден.

Первой о начале подготовки украинских летчиков объявила Великобритания, сделав это еще во время недавнего визита туда украинского лидера. Пять дней назад о создании международной коалиции по поставкам истребителей вместе с Лондоном объявил и Амстердам. Планируется, что в нее войдут, кроме США, Бельгия и Дания. Однако в последней уже заявили, что этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Сами США не спешат передавать собственные F-16. Как пишет Military Watch Magazine, они опасаются, что в руках потенциального противника могут оказаться американские военные секреты.

Удары ракетами «Кинжал» по расположенным в Киеве комплексам Patriot разрушили миф о несокрушимости натовской системы ПВО. Кроме этого, на стороне России перевес в истребительной авиации и ракеты класса воздух-воздух, которые бьют на  дальние расстояния.

Как и в случае с танками, передача Украине стоящих на вооружении европейских стран истребителей - альтернатива их утилизации. В первую очередь избавляться от F-16 будут страны, которые уже получили или только рассчитывают получить F-35. А еще это новые контракты для американского ОПК.

Как написал на прошлой неделе журналист Сеймур Херш, в ряде европейских стран устали от наплыва беженцев и экономических проблем и убеждают США отказаться от поддержки Украины.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.