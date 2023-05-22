FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам
Международная федерация фехтования допустила к участию в международных турнирах 17 российских спортсменов. Они получили нейтральный статус и смогут выступать под белым флагом с олимпийскими кольцами. Об этом FIE уведомила Федерацию фехтования России.
По информации ТАСС, в итоговый список не вошли российские саблисты и рапиристы - призеры и чемпионы Олимпийских игр в Токио. По-прежнему лишены права участия в международных турнирах и наши фехтовальщики, выступающие под эгидой ЦСКА.
Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации гимнастики вопреки рекомендации МОК согласился с отстранением российских спортсменов от международных турниров под нейтральным флагом.
Напомним, что FIE в середине мая отстранила российских саблистов, олимпийских чемпионов, от международных стартов. Российская спортсменка Яна Егорян назвала это решение предсказуемым.