FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам

В список не попали олимпийские чемпионы и спортсмены, выступающие под эгидой ЦСКА.

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Международная федерация фехтования допустила к участию в международных турнирах 17 российских спортсменов. Они получили нейтральный статус и смогут выступать под белым флагом с олимпийскими кольцами. Об этом FIE уведомила Федерацию фехтования России.

По информации ТАСС, в итоговый список не вошли российские саблисты и рапиристы - призеры и чемпионы Олимпийских игр в Токио. По-прежнему лишены права участия в международных турнирах и наши фехтовальщики, выступающие под эгидой ЦСКА.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации гимнастики вопреки рекомендации МОК согласился с отстранением российских спортсменов от международных турниров под нейтральным флагом.



Напомним, что FIE в середине мая отстранила российских саблистов, олимпийских чемпионов, от международных стартов. Российская спортсменка Яна Егорян назвала это решение предсказуемым.