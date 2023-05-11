Олимпийская чемпионка Яна Егорян назвала ожидаемым решение FIE

Спортсменка уверена, что еще остаются шансы на участие в международных турнирах.

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Российская олимпийская чемпионка Яна Егорян считает предсказуемым решение Международной федерации фехтования о лишении наших спортсменов права участия в турнирах FIE.

«Это было в какой-то степени ожидаемо. Это пока еще не окончательное решение. Списки до конца еще не проработаны по всем спортсменам. Поэтому шанс еще есть», - сказала Егорян.

Спортсменка призналась, что они с коллегами далеки от политики и перестали реагировать на решения FIE.

«Мы давно перестали на эту тему общаться. Мы просто тренируемся и готовимся к своим соревнованиям, которые нам организуют внутри страны», - отметила Егорян.

Напомним, сегодня стало известно, что FIE не включила российских спортсменов в список саблистов, допущенных к международным стартам.