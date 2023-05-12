Исполком FIG согласился с отстранением российских спортсменов от международных турниров

Решение принято вопреки рекомендациям МОК о возможном участии российских спортсменов в международных турнирах под нейтральным флагом.

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Исполком Международной федерации гимнастики оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов на международные турниры вопреки рекомендации МОК. Об итогах заседания исполкома FIG, прошедшего 12 мая в турецкой Анталье, сообщила пресс-служба спортивной Федерации.

«Меры, уже принятые 1-2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений», - говорится в распространенной информации.

В релизе отмечено, что решение принято «после новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами». Но FIG держит ситуацию на контроле и «может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств».

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования не допустила на соревнования олимпийских чемпионок Великую, Егорян и Позднякову. Олимпийская чемпионка Яна Егорян назвала решение FIE ожидаемым и отметила, что она и ее коллеги по сборной не обращают на это внимания, тренируются и готовятся с турнирам внутри страны.