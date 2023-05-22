Тихоокеанский флот отметил 292 года с даты основания

В этом году Тихоокеанский флот отмечает 292 года с даты основания.

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На боевом посту морпехи 155 бригады и в праздничный день основания Тихоокеанского флота. Высокую боевую готовность моряки-тихоокеанцы подтвердили и месяц назад в ходе внезапной проверки. Всего было проведено более 140 тактических и свыше двухсот корабельных учений.

Для старшего лейтенанта Федора Шуляковского День Тихоокеанского флота дата хоть и торжественная, но будничная. Праздник он встречает на вахте в штурманской рубке. Ответственность на нем высочайшая. Аккуратность, собранность и абсолютная память - важнейшие качества для штурмана. Значимость этих специалистов переоценить сложно.

«На штурмане, как вы можете понимать, находится безопасность всего экипажа. Штурман несет огромную ответственность при прохождении узкостей, заходе в базу или выходе из нее», - рассказал Федор Шуляковский, командир электронавигационной группы фрегата ВМФ России «Маршал Шапошников».

А еще от навыков штурманской группы напрямую зависит точность артиллерийских и ракетных ударов. Огневые установки, ракетные комплексы и артиллерийские орудия на боевых кораблях - это мощный ударный кулак и в то же время защитный купол нашего флота в Тихом океане. Боевые корабли оснащены самым разным вооружением от универсальной артустановки А-190, прицельно бьющей по ближним морским целям, до гиперзвуковых противокорабельных «Цирконов», способных одним ударом уничтожить надводную группу противника на расстоянии до тысячи километров.

Тихоокеанский флот - один из самых мощных флотов военно-морских сил России. Зона его влияния простирается от Чукотки и южных широт Азиатско-Тихоокеанского региона. Огромную акваторию контролируют надводные корабли, морская авиация, а также стратегические и многоцелевые атомные и дизель-электрические подлодки, аналогов которым в мире не существует.

Моряки Тихоокеанского флота в составе группировки «Восток» героически выполняют задачи в зоне спецоперации. Морпехи 155 бригады стали одной из основных ударных сил на Угледарском направлении. Боевые навыки тихоокеанцы совершенствуют и в различных учениях. В апреле этого года прошли крупнейшие морские маневры. Флот, авиация и береговые силы были приведены в высшую степень боеготовности. В акваториях Баренцева, Охотского и Японского морей группировка Тихоокеанского флота в течение двух недель отрабатывала весь спектр боевых задач, применяя ракетное, артиллерийское и торпедное вооружение по условному противнику, уходя на противоракетные маневры и используя новейшие средства ПВО.

Видеть у причальной стенки во Владивостоке большую часть боевых кораблей Тихоокеанского флота - большая удача и редкость. Ведь морские учения у моряков-тихоокеанцев идут непрерывно. Даже свой профессиональный праздник они встречают на службе, готовясь к очередному дальнему походу.

Морские походы в огромном Тихом океане длятся месяцами. Поэтому профессия военного моряка - это еще и долгая разлука с домом и семьей, но экипажи кораблей и подводных лодок к этому относятся по-философски стойко и сдержанно.

«Это самый мощный стимул служить своей Родине, знать, что тебя ждут. С улыбкой, объятиями. Для всех это непростой этап. Но когда ты его преодолеваешь - чем больше расстояние, тем ярче чувства и краски при первой встрече», - рассказал Илья Канивец, офицер боевой части связи.

21 мая Тихоокеанскому флоту России исполнилось 292 года. В 1731 в этот день указом императрицы Анны Иоанновны в Охотске был учрежден военный порт, создание которого преследовало стратегические цели - защиту страны, охрану торговых путей и отстаивание интересов Российской империи. В 1871 главная база ТОФ переместилась в тогда еще юный портовый город Владивосток, который до сих пор остается главным форпостом российского военно-морского флота на Дальнем Востоке.