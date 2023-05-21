В России отмечается 292-летие Тихоокеанского флота

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Военнослужащие, гражданский персонал и ветераны Тихоокеанского флота (ТОФ) празднуют 292-ю годовщину со дня основания родного флота. По традиции для моряков этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах обеспечения Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае. На протяжении шести последних лет ТОФ признается лучшим в Военно-морском флоте России.

В рамках праздничных мероприятий для жителей и гостей Владивостока на спортивной набережной в 15:00 по местному времени состоится торжественный концерт, в котором примут участие артисты Ансамбля песни и пляски ТОФ.

По итогам зимнего периода обучения 2023 учебного года на Тихоокеанском флоте выполнено более 700 боевых упражнений. В ходе недавней внезапной проверки войск (сил) ТОФ в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ было проведено более 140 тактических и свыше 200 корабельных учений. В общей сложности, по данным Минобороны России, во внезапной проверке были задействованы более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, в том числе и 12 подводных лодок.

В ходе проверки, которая проходила под руководством Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, Тихоокеанский флот подтвердил высокую боевую готовность войск и сил для решения задач по защите государственной границы на Дальнем Востоке.

Первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке (Охотский военный порт) было учреждено Сенатом Российской империи 21 мая 1731 года во времена царствования Анны Иоановны. Создание этого порта стало началом строительства морских сил в этом регионе, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

На этой неделе 320-ю годовщину со дня основания отметил старейший флот страны - Балтийский флот. Основные пункты базирования - Балтийск под Калининградом и Кронштадт в Ленинградской области. Сегодня в составе Балтфлота - новейшие образцы вооружения и военной техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.