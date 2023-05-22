Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы
В связи с отключением последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт Запорожская АЭС перешла на дизельные генераторы. Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов», — следует из сообщения.
Отмечается, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме. Причины отключения линии выясняются.
Ранее советник главы «Росэнергоатома» Карчаа заявил, что США выгодна возможная катастрофа на ЗАЭС. Если она произойдет, то Штаты не пострадают в отличие от европейского региона.
Девятнадцатого мая Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли удары по Энергодару из тяжелого вооружения. ЗАЭС располагается рядом с городом на левом берегу Днепра. Под охраной российских военных станция находится с марта прошлого года.