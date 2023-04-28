Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа заявил, что США выгодна возможная катастрофа на ЗАЭС

Если на станции из-за обстрелов произойдет ядерная катастрофа, Штаты не пострадают, в отличие от европейского региона, заявил эксперт.

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Соединенным Штатам выгодна ситуация, сложившаяся на Запорожской атомной электростанции. Если в случае обстрела Украиной на станции произойдет ядерная катастрофа, Штаты не пострадают, в отличие от Европы. Именно поэтому так активно ведется поставка вооружений киевскому режиму. Об этом заявил «Звезде» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Основными сценаристами этой вакханалии выступают Соединенные Штаты, потому что это единственная сторона, которую последствия ядерного инцидента не затронут. Поэтому они и накручивают ситуацию до пика. Поэтому они вооружают Украину и призывают это делать европейские страны», - заявил советник.

Ранее Карчаа заявил, что во время переговоров генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в Калининграде украинский дрон попытался атаковать ЗАЭС. Он отметил, что это был польский ударный беспилотник, подчеркнув, что российским силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уронить его.