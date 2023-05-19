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Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли удары по Энергодару из тяжелого вооружения

Максим Крюков
08:11 19.05.2023
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что два взрыва прогремели в черте города и три - за городом.
Рогов сообщил, что украинские боевики нанесли удары по Энергодару из тяжелого вооружения
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов с утра пятницы, 19 мая, ведут обстрел по Энергодару Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная с шести утра по городу наносятся удары из тяжелых видов вооружений», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, было зафиксировано два «прилета» в черте города и три - за городом. Как отметил Рогов, одной из целей украинских радикалов стал КПП на въезде в Энергодар. Также он сообщил, что, по предварительным данным, осколками от разорвавшихся боеприпасов поврежден автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. В настоящее время информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в Энергодаре находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция. Украинские радикалы продолжают регулярно наносить удары по Энергодару и прилегающей к городу территории ЗАЭС.

Так, в марте украинский дрон нанес удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. В результате преступных действий боевиков началось возгорание на площади 4 гектара, пламя распространилось вдоль линии электропередачи. Как отметили местные власти, данная ЛЭП питает город, а также насосную станцию.

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