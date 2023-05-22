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МИД КНР заявил протест послу Японии из-за очернения Китая на саммите G7 в Хиросиме

Ирина Елагина
07:23 22.05.2023
Японскому послу вручили ноту протеста из-за вмешательства во внутренние дела Китая.
МИД КНР заявил протест послу Японии из-за очернения Китая на саммите G7 в Хиросиме
© Фото: Pool G7, Hiroshima, Globallookpress
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Японского посла в Пекине Хидэо Таруми вызвали в МИД КНР и вручили ноту протеста из-за нагнетания обстановки вокруг Китая на саммите G7 в Хиросиме. Информация об этом появилась на сайте МИД КНР.

«Япония, председательствующая в G7 в этом году, вместе с другими странами очерняла и нападала на Китай на мероприятиях Группы семи в Хиросиме, а также в совместном заявлении G7», - приводит ТАСС заявление замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна.

Он назвал муссирование китайского вопроса и тем Тайваня и Гонконга на встрече G7 «грубым вмешательством во внутренние дела Китая», и подчеркнул, что Пекин «выражает сильное недовольство и решительный протест».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решения «семерки» «нацелены на двойное сдерживание России и КНР».

Напомним, что с 19 мая в Хиросиме проходит саммит лидеров стран G7, в МИД РФ подчеркнули его деструктивный характер и назвали «инкубатором» инициатив, подрывающих мировую стабильность и международные отношения.

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