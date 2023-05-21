Зеленский не пришел на возложение цветов лидерами G7 в Парке мира в Хиросиме

В воскресенье 21 мая он примет участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также встретится с президентом США Джозефом Байденом.

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Президент Украины Владимир Зеленский не пришел на церемонию возложения цветов лидерами стран G7 в Парке мира в Хиросиме, сообщает РИА Новости. Главы «Большой семерки» возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировки Хиросимы.

В Японию Зеленский прилетел накануне на французском самолете. Он успел встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В воскресенье 21 мая он примет участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также встретится с президентом США Джозефом Байденом.

Саммит стран «Группы семи» проходит в японской Хиросиме 19-21 мая. Во многом он посвящен ситуации вокруг Украины. Несколько стран-членов G7 объявили о новых антироссийских санкциях. Представитель Белого дома объявил, что Вашингтон дает зеленый свет подготовке украинских пилотов управлению истребителями F-16. Вопрос о поставке этих самолетов Киеву будет решен США и их союзниками в течение ближайших месяцев.