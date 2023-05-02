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ЕС может выделить 500 млн евро на расширение производства боеприпасов для нужд Киева

Максим Крюков
23:34 02.05.2023
По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе.
ЕС может выделить 500 млн евро на расширение производства боеприпасов для нужд Киева
© Фото: IMAGO, Dmitry Rukhlenko, GlobalLookPress
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Европейский союз намерен выделить 500 млн евро на расширение производства боеприпасов в странах Старого Света, соответствующий законопроект будет предложен в среду, 3 мая. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейская комиссия предложит завтра на заседании закон в поддержку производства боеприпасов в Европе. Этот закон будет способствовать расширению и ускорению производства боеприпасов в Европе», - говорится в заявлении главы ЕК, которое было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что в настоящее время необходимо увеличить масштабы производства снарядов для нужд Киева.

Сегодня стало известно, что уже в предстоящую среду Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Украине хотят передать грузовики, минометные и артиллерийские боеприпасы, тяжелую технику и ракеты Hydra-70, которыми вооружают самолеты и вертолеты. Предполагается, что общий объем нового пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов.

Ранее американская газета The New York Times написала, что окно, которое позволяет Украине противостоять России, не может оставаться вечно открытым. Как отмечает издание, без определенных успехов поддержка Западом Украины будет ослаблена, а на Киев может быть оказано давление с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или заморозке конфликта.

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