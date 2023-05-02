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США передаст Украине новый пакет военной помощи на $300 млн с ракетами Hydra-70

Сергей Лебедев
22:06 02.05.2023
Предполагается, что о поставках оружия объявят в предстоящую среду.
США передаст Украине новый пакет военной помощи на $300 млн с ракетами Hydra-70
© Фото: Ute Grabowsky, photothek.net, GlobalLookPress
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В предстоящую среду США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Киеву хотят передать грузовики, минометные и артиллерийские боеприпасы, тяжелую технику и ракеты Hydra-70, которыми вооружают самолеты и вертолеты.

Предполагается, что общий объем нового пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Politico.

Напомним, недавно стало известно, что США передали Украине авиационные ракеты Zuni. Соединенные Штаты обещали передать их еще в январе.

Ранее на Украине заявили, что США передают гораздо меньше оружия, чем обещают. Американская администрация, по данным издания Foreign Policy, близка к истощению ресурсов для военной помощи.

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