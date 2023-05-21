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Источник ТАСС допустил причастность спецслужб США к провокации с сожжением Корана в Волгограде

Ян Брацкий
16:38 21.05.2023
Накануне молодого человека, пытавшегося публично сжечь Коран в Волгограде, задержали оперативники ФСБ.
© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ России
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Провокация с попыткой сожжения Корана у мечети в Волгограде могла быть организована при содействии спецслужб США. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», - заявил он.

По его мнению, украинские спецслужбы находятся под полным контролем Вашингтона, в том числе в вопросах подготовки диверсий и провокаций на территории нашей страны. Поэтому США несут равную ответственность за содеянное, подчеркнул собеседник агентства.

Накануне ФСБ показала кадры задержания молодого человека, подозреваемого в попытке сожжения священной книги мусульман. На допросе он признался, что сделал это по наставлению сотрудников СБУ, которые вышли на него в социальных сетях и обещали 10 тысяч рублей за «работу». Сейчас юноша под следствием, ему грозит реальное лишение свободы по статье о разжигании межрелигиозной розни.

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