ФСБ опубликовало видео допроса человека, который хотел сжечь Коран по заданию СБУ

© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ опубликовало оперативное видео задержания и допроса молодого человека, который пытался сжечь Коран рядом с мечетью в Волгограде. Задержанный признался, что работал по заданию СБУ и рассчитывал получить за свою «работу» вознаграждение.

«Я приобрел Коран и по заданию СБУ сжег его 4 мая 2022 года у мечети. Снимал это на телефон, видео отправил сотрудникам СБУ. За это мне должны были заплатить 10 000 рублей. Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области», - рассказал задержанный.

Вместо обещанного вознаграждения молодой человек оказался под следствием. За оскорбление чувств верующих и разжигание межрелигиозной розни Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне президент Владимир Путин заявил о попытках коллективного Запада разрушить межнациональное согласие в России. По мнению главы государства, именно многонациональность во всех ее проявлениях делают нашу страну сильнее. Атака на духовные и культурные ценности населяющих ее народов принимает все более агрессивный характер, добавил президент.