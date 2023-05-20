В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ опубликовало видео допроса человека, который хотел сжечь Коран по заданию СБУ

Ян Брацкий
22:49 20.05.2023
В отношении подозреваемого СК РФ возбудил уголовное дело за оскорбление чувств верующих и разжигание межрелигиозной розни.
© Видео: ЦОС ФСБ России © Фото: ЦОС ФСБ РФ
Читайте нас на:

ФСБ опубликовало оперативное видео задержания и допроса молодого человека, который пытался сжечь Коран рядом с мечетью в Волгограде. Задержанный признался, что работал по заданию СБУ и рассчитывал получить за свою «работу» вознаграждение.

«Я приобрел Коран и по заданию СБУ сжег его 4 мая 2022 года у мечети. Снимал это на телефон, видео отправил сотрудникам СБУ. За это мне должны были заплатить 10 000 рублей. Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области», - рассказал задержанный.

Вместо обещанного вознаграждения молодой человек оказался под следствием. За оскорбление чувств верующих и разжигание межрелигиозной розни Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне президент Владимир Путин заявил о попытках коллективного Запада разрушить межнациональное согласие в России. По мнению главы государства, именно многонациональность во всех ее проявлениях делают нашу страну сильнее. Атака на духовные и культурные ценности населяющих ее народов принимает все более агрессивный характер, добавил президент.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:57 В стране и мире
MWM: США рискуют престижем из-за неспособности F-16 противостоять российской авиации
20:27 В стране и мире
Видео
Шаг навстречу: как в Грузии отреагировали на возобновление авиасообщения с Москвой
19:06 В стране и мире
МИД Китая: международное сообщество не примет «западные правила»
17:04 В стране и мире
Видео
Момент крушения истребителя F-18 в Испании попал на видео
19:26 В стране и мире
Первый концерт сезона военных оркестров в парках прошел у стен Главного храма ВС РФ
Популярное
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
В Польше заявили об обнаружении бетонной боеголовки ракеты, найденной в апреле
Асад снял наушник во время речи Зеленского на заседании Лиги арабских государств
Видео
Путин иронично отреагировал на антироссийские собрания в Праге «с пивом и шпикачками»
Патрушев заявил, что спецслужбы США координировали убийство Татарского и подрыв машины Прилепина
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.