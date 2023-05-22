Захарова пошутила, что за убийство Сусанина Россия может потребовать половину Польши

Представитель МИД пошутила, что если Варшава имеет право подсчитывать ущерб, нанесенный ей советскими войсками, то Россия может «потребовать половину Польши» за Ивана Сусанина, убитого поляками.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который сообщил, что Варшава начала подсчитывать ущерб, нанесенный СССР во время и после Второй мировой войны.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши», - пошутила она.

Захарова напомнила о вкладе Советского Союза в освобождение Польши от нацистов и восстановление государства после войны.

Ранее представитель МИД России сравнила ситуацию с госдолгом США с «королевством кривых зеркал». По ее словам, в случае с Вашингтоном дефолт не экономический, а политический показатель.