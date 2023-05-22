Экономист Солодков объяснил политической борьбой повышение госдолга в США

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Ситуация с повышением американского государственного долга является очередным этапом противостояния республиканцев и демократов на фоне роста расходов из бюджета. Такое происходило уже не раз и потолок долга всегда повышался. Об этом заявил «Звезде» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

«Это не новая ситуация, она продолжается каждый год, потому что есть некий потолок долга, который устанавливает Конгресс. Когда этот потолок достигается, поскольку расходы у бюджета достаточно большие, его надо продлевать. Каждый раз это выливается в борьбу между республиканцами и демократами. Как правило, демократы выступают за то, чтобы продлить потолок, республиканцы - за то, чтобы не продлевать. Это "бодание", как правило, заканчивается тем, что выбирается новый потолок и продлевается», - объяснил Солодков.

Экономист добавил, что дефолт, если США его объявит, не принесет ничего хорошего и другим мировым экономикам, в том числе и российской.

Выступая ранее перед союзниками по G7, президент США Джозеф Байден не смог дать гарантии того, что дефолта в стране не произойдет. Всю ответственность президент США возложил на конгрессменов, творящих по его мнению, «произвол». Между тем, глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила, что если потолок госдолга не будет повышен, то уже 1 июня в США может наступить дефолт.