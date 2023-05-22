ЕС не планирует снова подключить Россельхозбанк к SWIFT

Евросоюз снимет рестрикции с российских банков только в случае окончания военного конфликта на Украине.

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Евросоюз не планирует снова подключать к системе SWIFT российские банки, в том числе Россельхозбанк. Об этом стало известно из интервью официального представителя дипломатии ЕС Петера Стано «Известиям».

«Что касается деSWIFTинга российских банков - это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», - рассказал «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС.

Несмотря на рестрикции, технически российские банки могут совершать транзакции через SWIFT. Однако процедура стала сложнее.

В прошлом году Евросоюз рассматривал возможность снятия санкций и подключения Россельхозбанка к SWIFT в связи со сложностями проведения Москвой аграрных сделок.