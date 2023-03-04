ЕС: отключенные от SWIFT банки технически могут проводить транзакции

При этом для подтверждения транзакций придется использовать факс и e-mail.

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Банки России и Белоруссии, лишенные доступа к международной системе SWIFT из-за санкций, все еще могут технически проводить денежные операции, хотя и со значительными сложностями, требующими доверия между финансовыми партнерами. Об этом говорится в справочном материале, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

«Технически банки смогут осуществлять транзакции в обход системы SWIFT, но это будет дорогостоящая и сложная операция, требующая взаимного доверия между финансовыми организациями. Это возвращает платежи в эпоху, когда телефон и факс использовались для подтверждения каждой транзакции», - следует из документа.

Ранее стало известно, что Россия и Китай сейчас активно работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT, которая позволит снизить риски и поспособствует трансформации национальных валют стран в статус мировых резервов.