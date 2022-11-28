В ЕС допустили снятие санкций и подключение Россельхозбанка к SWIFT

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Евросоюз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к финансовой системе SWIFT. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — сказал он.

При этом Стано уточнил, что транзакции по-прежнему возможны, хотя и стали «дорогими и медленными». Он также добавил, что меры Евросоюза предусматривают отступление от санкций, чтобы европейские операторы могли совершать сделки с подсанкционными банками РФ, если речь идет о продовольствии и удобрениях.

Ранее в МИД России заявили о продлении зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН. В Москве подчеркнули необходимость исполнения Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта в рамках сделки.