В ЕС допустили снятие санкций и подключение Россельхозбанка к SWIFT
Евросоюз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к финансовой системе SWIFT. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.
«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — сказал он.
При этом Стано уточнил, что транзакции по-прежнему возможны, хотя и стали «дорогими и медленными». Он также добавил, что меры Евросоюза предусматривают отступление от санкций, чтобы европейские операторы могли совершать сделки с подсанкционными банками РФ, если речь идет о продовольствии и удобрениях.
Ранее в МИД России заявили о продлении зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН. В Москве подчеркнули необходимость исполнения Меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта в рамках сделки.