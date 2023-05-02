РЖД: грузовой поезд сошел с путей в Брянской области из-за вмешательства посторонних

По данным на этот час, никто не пострадал, пожара тоже нет.

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Локомотив и вагоны грузового поезда сошли с путей в Брянской области, сообщает РЖД. ЧП произошло в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что в районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. По его словам, все оперативные службы работают на месте.

Всего с рельсов сошли около 20 вагонов грузового поезда. По данным на этот час, никто не пострадал, пожара тоже нет. Движение на этом участке железной дороги приостановлено.

В РЖД создан оперативный штаб. На месте аварии работают городские пожарные расчеты, туда направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Накануне на 136-м километре ж/д путей Брянск-Унеча сработало взрывное устройство, а потом с рельсов сошел грузовой состав. Загорелся локомотив и две цистерны. В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленников ищут.