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Прерванное железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру

Дмитрий Трунов
15:20 01.05.2023
Дополнительные автобусы для пассажиров запустят в районе схода с рельсов товарного поезда.
Прерванное железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру
© Фото: enot_novoros, VK
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К утру железнодорожное сообщение в направлении Унечи будет восстановлено, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он добавил, что временно там запустят дополнительные автобусы, которые перевезут пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп.

По словам главы региона, с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет.

Ранее Александр Богомаз сообщал, что на 136-м километре ж/д путей Брянск-Унеча сработало взрывное устройство, а потом с рельсов сошел грузовой состав. В составе поезда были цистерны с нефтепродуктами и вагоны со строительным грузом. Загорелся локомотив и две цистерны. Движение на этом участке железной дороги остановили.

На месте аварии организован оперативный штаб, работают аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

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