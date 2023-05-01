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В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрыва

Анна Назайкина
12:08 01.05.2023
В настоящее время данных о пострадавших не поступало.
В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за взрыва
© Фото: unecha_online, VK
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В Брянской области поезд сошел с рельсов после взрыва на железнодорожных путях. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В настоящее время данных о пострадавших не поступало.

Губернатор уточнил, что ЧП произошло на 136 километре ж/д путей Брянск-Унеча. Движение на этом участке приостановили.

В РЖД уточнили, что с рельсов сошел локомотив и семь вагонов «из-за незаконного вмешательства в работу транспорта». Загорелся локомотив. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала Baza, в вагонах грузового поезда находились нефтепродукты и пиломатериалы. Как утверждается, незадолго то того, как состав сошел с рельсов, произошел подрыв на ж/д путях.

Утром 8 октября прошлого года на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль - тогда загорелись топливные цистерны ж/д состава, кроме того, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Жертвами произошедшего стали четыре человека. Впоследствии президент России Владимир Путин назвал случившееся на мосту терактом.

Глава государства также заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов на территории Российской Федерации.

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