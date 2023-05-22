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Актер Алексей Панин объявлен в розыск

Вероника Волосунова
10:10 22.05.2023
Актера Алексея Панина объявили в розыск в МВД РФ.
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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В Министерстве внутренних дел РФ объявили в розыск актера Алексея Панина. Об этом стало известно РИА Новости из ведомственной базы разыскиваемых.

Фамилия актера появилась в разыскной базе ведомства в понедельник утром.

«Панин Алексей Вячеславович», - указано на карточке актера.

Ранее, как сообщал источник РИА Новости, против Панина было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Актер делал негативные заявления против России и спецоперации. Панин также не раз был замечен в скандалах, в том числе с пьяной выходкой на самолете, его увозили в психбольницу, также он привязывал дочь к батарее.

Ранее МВД РФ объявило в розыск украинца Денисова, подозреваемого в убийстве Татарского. Военкор погиб вечером 2 апреля во время своего творческого вечера. Взорвалась подаренная ему статуэтка. Девушку, которая передала ее, задержали.  

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