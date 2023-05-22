Замглавы МИД РФ Рябков назвал безответственными угрозы США ударить по Крыму

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Белый дом играет с огнем, муссируя тему возможных ударов по Крыму. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал безответственными угрозы США в ответ на заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Крым - часть РФ, угрозы США об ударах безответственны», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Он подчеркнул, что «Россия найдет, как не допустить этого».

Ранее сообщалось, что Салливан дал пояснение о допустимых границах поставляемого Украине оружия. Он отметил, что имеется запрет на использование оружия НАТО для ударов по территории РФ, и подчеркнул, что Америка не считает Крым российским.

Ранее постпред Крыма Георгий Мурадов назвал заявление Салливана одобрением ядерной войны.



Напомним, что в Хиросиме прошел саммит лидеров стран G7, в МИД РФ подчеркнули его деструктивный характер и назвали «инкубатором» инициатив, которые подрывают мировую стабильность и сеют раздор на международной арене.