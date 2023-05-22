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Постпред Крыма Мурадов охарактеризовал слова Салливана как одобрение ядерной войны

Вероника Волосунова
08:02 22.05.2023
Георгий Мурадов прокомментировал слова помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Украине не разрешается использовать вооружение от стран Запада для ударов по территории РФ, но Крым к таким не относится.
Постпред Крыма Мурадов охарактеризовал слова Салливана как одобрение ядерной войны
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что согласие США в лице помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана на применение американской авиации против Крыма является одобрением ядерной войны.

«По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления», - рассказал Мурадов РИА Новости.

Мурадов отметил, что в Севастополе уже более 200 лет располагается стратегически важный для России Черноморский флот. Он является одной из основ безопасности страны, посягательство на которую на законодательном уровне РФ обязывает применить ответные меры.

«Значит, для гарантированного предотвращения этой жизненной угрозы неизбежно придется уничтожать точки ввоза этих критически опасных для нас смертоносных вооружений», - добавил Мурадов.

По словам Мурадова, Россия будет вынуждена ответить на поставки американских боевых самолетов Киеву. Другим способом жизненную угрозу для страны не предотвратить, отметил постпред Крыма.

В первую очередь, считает Мурадов, катастрофа ждет Восточную Европу. Затем есть надежда, что исторический пример Карибского кризиса и подсказки аналитиков помогут остудить горячие натовские головы. Однако может быть такое, что и нет, поскольку на Западе уже переписали историю и она никого ничему не учит.

Ранее Соединенные Штаты одобрили обучение украинских летчиков пилотированию F-16. В Белом такое решение прокомментировали желанием сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Однако отметили, что отслеживают реакцию РФ при поставках вооружения Киеву с целью избежать эскалации конфликта до третьей мировой войны.

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