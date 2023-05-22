Землетрясение произошло в США у берегов Северной Каролины

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В воскресенье в США у берегов Северной Каролины произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили RT.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров и на расстоянии 293 километров от города Чико.

Ранее на Камчатке были зафиксированы сразу несколько землетрясений. Одно с магнитудой 4,2 случилось 10 мая, восьмого мая произошли подземные толчки магнитудой 4,4 с эпицентром в Тихом океане.